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В США разработали жвачку, которая нейтрализует коронавирус

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- Алина Мамаева
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Жевательную резинку, которая снижает угрозу передачи коронавируса от человека человеку, разработали ученые Пенсильванского университета в США. Сообщение об этом было размещено на сайте университета в пятницу.

Ученые, в частности, провели эксперименты со слюной зараженных коронавирусом SARS-Cov-2 людей, добавляя в опытные образцы выращенный в лаборатории и содержащийся в жвачке белок ACE2. Выяснилось, что этот белок помогает снизить вирусную нагрузку в слюне пациентов.

"Вирус распространяется в слюне, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или разговаривает, то вирус распространяется и попадает в организм других людей,- отметил возглавляющий исследование Генри Дэниелл.- Жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, предоставляя, возможно, простой способ уменьшить источник передачи болезни".

Исследование пока находится на ранних стадиях, отмечают ученые. Еще предстоит провести клинические исследования, чтобы проверить безопасность и эффективность жевательной резинки для людей.


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URL: https://www.vb.kg/410466
Теги:
коронавирус, мировая пресса
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