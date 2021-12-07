Объем воды на Токтогульской ГЭС снизился до 10,8 миллиарда кубометров

Объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 10 миллиардов 874 миллиона кубометров. Об сообщает пресс-служба компании "Электрические станции".

По ее данным приток составляет 147 кубометров в секунду, отток - 422 кубометра в секунду.

Вчера, 6 декабря, сообщалось, что объем воды в Токтогульском водохранилище составил 10 миллиардов 897 миллионов кубометров воды.

Напомним, в этом году уровень воды в Токтогуле резко упал до критического уровня. В апреле уровень воды на гидростанции снизился до 8,5 миллиарда кубометров.