Анализ примирения показывает, что идет рост его использования в Кыргызстане

Общественный фонд "Стратегические решения" обсудил практику применения института примирения сторон, введенного в 2019 году.

Практику примирения сторон обсудили на круглом столе "Анализ применения пробации и соглашения о примирении сторон за три года практики".

"Данный институт был введен 1 января 2019 года. С тех прошло три года. Это хороший срок для того, чтобы изучить как внедряется данный институт в нашу практику, чтобы понять какие результаты имеются и что получает общество от его применения", - сказала исполнительный директор ОФ "Стратегические решения" Гульмира Маматкеримова.

На первом этапе внедрения реформы в 2019 году было много непонимания и критики по поводу института процессуальных соглашений в целом, которые были впервые введены в сферу уголовной юстиции Кыргызстана. Поэтому сегодня является важным изучение практики правоприменения данного института, чтобы понять реальные причины возникающих трудностей в нашей практике, чтобы понять почему у нас не получается внедрение прогрессивных правовых институтов, а в других странах они успешно внедряются и помогают им создавать успешные правовые системы.

Мероприятие было организовано общественным фондом "Стратегические решения" при поддержке проекта "Защита прав человека через сохранение достижений судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике", финансируемого Фондом "Сорос-Кыргызстан".

В мероприятии приняли участие правоприменители из Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, офиса Омбудсмена, Национального центра по предотвращению пыток, адвокаты, медиаторы и специалисты из сферы уголовной юстиции, то есть все те, кто хорошо знают предмет обсуждения, на практике работают с соглашениями о примирении и могут дать свое компетентное мнение.

Директор правовой программы Фонда "Сорос-Кыргызстан" Нуриана Картанбаева отметила, что при формировании государственных политик важно опираться на мониторинговые, экспертные исследования, поскольку они могут помочь обществу получить независимый взгляд на реформы в тех ли иных областях, свободный от ведомственных оценок и пристрастий: "В процессе любой реформы важны мониторинг и оценка. Они помогают заинтересованным сторонам получать достоверную информацию о том, как преобразования отражаются на жизни людей. Поэтому нужно проводить оценку того, как применяется каждый инситут и на основе аналитики делать вывод о его жизнеспособности".

"Реформа уголовного законодательства – это самая сложная из реформ, проводимых в Кыргызстане, поскольку затрагивает существенную часть прав человека. Реформа, начатая в 2017 году, дала сильный импульс развитию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, она запустила множество прогрессивных новелл, в том числе институт о примирении сторон, который позволяет ускорять судебные процедуры, которые зачастую длятся годами, позволяет быстрее согласовывать интересы сторон и возмещать ущерб для потерпевших, что немаловажно для граждан", - добавила она.

Эксперт фонда, кандидат юридических наук Аслан Кулбаев представил анализ по применению норм Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о нарушениях при заключении соглашения о примирении сторон.

Анализ примирения показывает, что идет рост их использования на практике. По его словам, если в 2019 году еще на стадии досудебного производства примирением завершились порядка 2,7 тысячи преступлений и около 3 тысяч проступков, то в 2020 году - 3 тысячи и 4,5 тысячи соответственно. А за первое полугодие 2021 года – 2 тысячи преступлений и 2,9 тысячи проступков. На стадии судебного заседания примирение сторон в 2019 году составило порядка 1,9 тысячи преступлений и 1,6 тысячи проступков, в 2020 году – 2 тысячи и 2,6 тысячи соответственно и за шесть месяцев 2021 года – 1,2 тысячи преступлений и 1,4 тысячи проступков.

В целом, анализ показал, что из 41,6 тысячи преступлений, зарегистрированных в 2019 году, примирением завершилось 10 процентов преступлений, из 31,2 тысячи преступлений зарегистрированных в 2020 году – примирением завершилось 16 процентов преступлений, из 23,5 тысячи преступлений зарегистрированных в первом полугодии 2021 года – примирение достигнуто по 13,6 процента преступлений. Как видно из приведенной статистики процент преступлений, по которым было заключено соглашение о примирении растет из года в год.

Эксперт общественного фонда "Стратегические решения" Ирина Летова отметила, что институт примирения сторон является одним из важных и достаточно распространенных институтов в сфере деятельности правоохранительных органов. Это один из способов разрешения уголовно-правового конфликта. Уголовный кодекс 2017 года и Уголовный кодекс 2021 года предусматривают норму, согласно которой лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Уголовный кодекс 2021 года расширил основания, по которым возможно примирение сторон и оно стало возможным по преступлениям небольшой тяжести (как раньше), по всем менее тяжким преступлениям (ранее было только по около 20 составам) и двум тяжким преступлениям – это изнасилование (часть 1 статья 154 УК) и насильственные действия сексуального характера (часть 1 статься 155 УК).

При этом кодекс содержит определенные ограничения, по которым примирение сторон не допускается. К таким ограничениям относятся случаи, когда совершенным преступлением, затрагиваются интересы общества и государства, в случаи совершения преступления в составе ОПГ и другие.

По сравнению с кодексами 2019 года произошло значительное расширение составов, по которым возможно примирение. Такое положение дел можно только приветствовать, поскольку использование института примирения можно было бы рассматривать как профилактику преступлений на будущее. Но анализ составов преступлений, относящихся к менее тяжким по УК 2021 года свидетельствует о том, что возможно такое расширение не всегда оправданно. Так например, под примирение подпадают такие составы преступлений, как: убийство матерью новорожденного ребенка (статья 125 УК); вовлечение ребенка в порнобизнес (статья 162 часть 1 УК); торговля людьми (вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача ребенка, осуществленные с согласия или без согласия, без применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации (статья 166 часть 4 УК) и ряд других.

На круглом столе также были затронуты некоторые несоответствия Уголовно-процессуального кодекса 2021 года, касающиеся примирения сторон, а именно между какими процессуальными сторонами возможно заключение соглашения о примирении: подозреваемый и потерпевший или обвиняемый и потерпевший или свидетель и свидетель. УПК 2021 года содержит некоторую правовую неопределенность по данному вопросу.

По итогам круглого стола были даны определенные рекомендации по совершенствованию норм УК, УПК по приведению отдельных законов в соответствие с кодексами в рамках инвентаризации законодательства и ряд других.