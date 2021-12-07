В Кыргызстане планируют открыть текстильную фабрику

Агентство по инвестициям и развитию совместно с инвестором из Турции в 2022 году планирует открыть новую текстильную фабрику на базе простаивающего предприятия - бывшего Кара-Балтинского коврового комбината. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По ее данным, в целях обсуждения дальнейших шагов по реализации проекта, была проведена двусторонняя встреча в KADI, с последующим выездом в город Кара-Балту для ознакомления с ходом строительства фабрики.

Данный проект будет реализован компанией "Декна Бишкек Текстиль", с объемом вкладываемых инвестиций в 25 миллионов долларов.Инвестором уже вложено около 400 тысяч долларов для строительства фабрики.

"Хотелось бы подчеркнуть, что будущее предприятие является уникальным в своей отраслевой принадлежности ввиду кластерного подхода, так как предполагает практически безотходное производство путем переработки отдохов от готового текстильного полотна в нити и дальнейшее материалы для полотен. По итогам запуска первого этапа, планируется расширение деятельности предприятия, создавая при этом целый текстильный кластер. Необходимо отметить, что при реализации данного проекта будут созданы дополнительно 800-1000 рабочих мест, что является весьма важным на сегодняшний день в условиях безработицы" - говорится в сообщении агентства.