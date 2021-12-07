Указы президента о защите малообеспеченных очень своевременны - Марс Сариев

Указы, подписанные президентом Садыром Жапаровым 6 декабря, являются своевременным и адекватным ответом на удар экономического кризиса по самым незащищенным слоям населения, считает политолог Марс Сариев.

Напомним, вчера президент Кыргызской Республики подписал указы "О мерах поддержки малообеспеченных граждан (семей) в виде снижения платы за электрическую энергию", "О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата", "О повышении денежной нормы расходов на питание в отдельных учреждениях социальной сферы" и "О мерах по поддержке субъектов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью".

"В условиях мирового экономического кризиса вследствие пандемии коронавируса были необходимы меры, направленные на защиту малообеспеченных слоев населения, так как они являются самыми уязвимыми. Мировой кризис сильно ударил и по малому предпринимательству и в этой связи указ президента о поддержке сельхозпроизводителей является важным защитным механизмом для отечественных фермеров" - говорит эксперт.

Марс Сариев отметил, что в последние годы криминальные группы мешали отечественным производителям экспортировать свою продукцию, а на внутреннем рынке есть большая конкуренция товаров из Узбекистана, Таджикистана и Китая, которые производят сельхозпродукцию с меньшей себестоимостью. Это негативно сказывалась на кыргызстанских производителях. Поэтому освобождение от уплаты земельного налога за пользование сельскохозяйственными угодьями до 2025 года, как ожидается, выправит ситуацию.

"Для малого предпринимательства создается благоприятный налоговый климат, таким образом, бизнесмены будут более защищены от банкротства так как в условиях мирового экономического кризиса сильнейший удар получает именно малый бизнес и это негативно сказывается на республике.

Также хотел бы отметить указ, которым с 1 января 2022 года на 100% увеличивается денежная норма питания. Эта мера повысит качество питания детей, оставшихся без попечения родителей, детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, проживающих в учреждениях социальной сферы. Это очень важно, потому что самые незащищенные слои населения больше всех страдают от повышения цен на продукты" - сказал политолог.

Эксперт отметил и своевременность указа о снижении тарифов на электроэнергию для малообеспеченных семей. По его словам, идет обнищание населения, особенно граждан, живущих в высокогорных районах, а принятые меры поддержат их.

Резюмируя, Марс Сариев отметил, что данные указы найдут поддержку среди народа.