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В Бишкек приехала певица Манижа

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкек приехала российская певица таджикского происхождения Манижа. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.

В столице Манижа презентовала созданное ею мобильное приложение SILSILA (с персидского переводится как нить) для помощи людям, пострадавшим от семейного насилия.

В кыргызскую столицу певица приехала вместе с матерью.

Манижа - участница "Евровидения-2021". Певица является первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.


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URL: https://www.vb.kg/410477
Теги:
ООН, семейное насилие, Бишкек, артисты эстрады
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