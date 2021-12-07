В Бишкек приехала певица Манижа

В Бишкек приехала российская певица таджикского происхождения Манижа. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.

В столице Манижа презентовала созданное ею мобильное приложение SILSILA (с персидского переводится как нить) для помощи людям, пострадавшим от семейного насилия.

В кыргызскую столицу певица приехала вместе с матерью.

Манижа - участница "Евровидения-2021". Певица является первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.