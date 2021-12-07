Погода
$ 84.80 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Новым канцлером Австрии стал Карл Нехаммер. Он - второй за два месяца

157  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первостепенной задачей новый глава правительства Австрии Карл Нехаммер объявил борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает издание dw.com.

По его данным, после череды скандалов во время правления в Австрии Себастьяна Курца в этой стране приступил к работе второй федеральный канцлер за последние два месяца. Новым главой правительства Австрии стал бывший глава МВД Карл Нехаммер.

49-летний Карл Нехаммер стал пятым канцлером Австрии с 2016 года.

"В первом выступлении на посту канцлера Австрии Нехаммер объявил первостепенной задачей своего правительства борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, необходим диалог, а также взаимодействие экспертов, профильных ведомств и оппозиции для выработки решений по выходу страны из локдауна. Необходимо срочно принять меры для того, чтобы найти предотвратить дальнейший раскол общества по вопросам противоэпидемических мер и вакцинации" - говорится в сообщении издания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410479
Теги:
Австрия, мировая пресса
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  