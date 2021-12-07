Новым канцлером Австрии стал Карл Нехаммер. Он - второй за два месяца

Первостепенной задачей новый глава правительства Австрии Карл Нехаммер объявил борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает издание dw.com.

По его данным, после череды скандалов во время правления в Австрии Себастьяна Курца в этой стране приступил к работе второй федеральный канцлер за последние два месяца. Новым главой правительства Австрии стал бывший глава МВД Карл Нехаммер.

49-летний Карл Нехаммер стал пятым канцлером Австрии с 2016 года.

"В первом выступлении на посту канцлера Австрии Нехаммер объявил первостепенной задачей своего правительства борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, необходим диалог, а также взаимодействие экспертов, профильных ведомств и оппозиции для выработки решений по выходу страны из локдауна. Необходимо срочно принять меры для того, чтобы найти предотвратить дальнейший раскол общества по вопросам противоэпидемических мер и вакцинации" - говорится в сообщении издания.