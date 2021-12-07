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Минздрав проверит факты продажи сертификатов вакцинации, изложенные в СМИ

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- Анастасия Карелина
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Минздравом будет проведено служебное расследование по фактам продажи сертификатов вакцинации от COVID-19, изложенным в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев провел сегодня, 7 декабря, экстренное совещание. Приглашены на него были специалисты, ответственные за ход кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Обсуждалась на совещании информация, опубликованная в СМИ. Речь шла о журналистском расследовании фактов продажи сертификатов.

Глава Минздрава дал поручение создать комиссию и в самые короткие сроки провести служебное расследование по озвученным фактам. По его итогам к виновным будут приняты меры дисциплинарного наказания, вплоть до увольнения, а далее материалы передадут в правоохранительные органы.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что персональную ответственность за надлежащее проведение кампании по вакцинации несут руководители организаций здравоохранения республики, и поручил усилить контроль за ходом работ.

"Руководство страны, Министерство здравоохранения проводит огромную работу, чтобы вакцины были доступны населению, чтобы наши граждане были привиты и чтобы сократить смертные случаи от COVID-19. А такие случаи подрывают доверие населения к кампании по вакцинации. Если вина будет доказана, то все виновные должны понести соответствующее наказание", - сказал министр.


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URL: https://www.vb.kg/410482
Теги:
Минздрав, Алымкадыр Бейшеналиев, вакцинация
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