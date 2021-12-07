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Пропавший три месяца назад Арсен Казаков найден живым и здоровым!

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- Анастасия Карелина
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Восемнадцатилетний Арсен Казаков, ушедший из дома 28 августа, найден живым и здоровым. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Арсен Казаков вышел из дома, расположенного в Токмоке, в последних числах августа. ГУВД Чуйской области обращалось ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, сообщить об этом.

В ходе оперативно-розыскных работ сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмок Арсен Казаков был найден живым и здоровым в Бишкеке. После проведения профилактической молодого человека передали родителям.


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URL: https://www.vb.kg/410493
Теги:
ГУВД, Токмак, Чуйская область, Бишкек, пропавшие без вести
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