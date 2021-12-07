Пропавший три месяца назад Арсен Казаков найден живым и здоровым!

Восемнадцатилетний Арсен Казаков, ушедший из дома 28 августа, найден живым и здоровым. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Арсен Казаков вышел из дома, расположенного в Токмоке, в последних числах августа. ГУВД Чуйской области обращалось ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, сообщить об этом.

В ходе оперативно-розыскных работ сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмок Арсен Казаков был найден живым и здоровым в Бишкеке. После проведения профилактической молодого человека передали родителям.