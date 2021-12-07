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Госстрой выявил несоответствие качества ряда строящихся объектов

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- Назгуль Абдыразакова
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Проведена проверка качества возводимых и долгостроящихся социальных объектов с участием ответственных работников Департамента жилищно-гражданского строительства и Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ, проверку провели во главе с заместителем директора агентства Бердимурата Жалилова.

Так, в Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областях проверили надлежащее ведение качества строительства, своевременность и рациональность финансирования, ответственность работ технического, авторского надзора, лабораторного контроля и осуществление соответствующего контроля по обеспечению качества строительных объектов.

Как пишет Госстрой, установлено ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей технического и авторского надзора в рамках статьи 40 закона "О градостроительстве и архитектуре КР".

Также установлено несвоевременное проведение лабораторных испытаний, технического и авторского контроля, а также ненадлежащий контроль со стороны подрядных организаций.

"Допущены существенные и в отдельных случаях критические нарушения и отклонения от проектных решений и требований строительных норм и правил, которые влияют на безопасность и качество возводимых объектов, а также эксплуатацию сроков", - пишет Госстрой.

По результатам проверки директор Госстроя Токон Сатышов поручил устранить выявленные нарушения и привести в соответствие качество данных объектов, а также привлечь к ответственности руководителей Департамента жилищно-гражданского строительства, начальников управлений капитальным строительством, исполнителей по техническому и авторскому надзору, предпринять соответствующие меры наказания подрядных организаций.

Как сообщили в Госстрое, проверили такие объекты, как:

  1. школа в селе Военно-Антоновка, Чуйская область,
  2. школа в селе Семеновка, Иссык-Кульская область,
  3. школа в селе Кунтуу, Чуйская область,
  4. школа в селе Кара-Коо, Иссык-Кульская область,
  5. школа в селе Арал, Таласская область,
  6. Чынгыз-Ордо, Таласская область,
  7. спортзал Ак-Кыя, Нарынская область.


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URL: https://www.vb.kg/410494
Теги:
Госстрой, строительство, Кыргызстан
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