Госстрой выявил несоответствие качества ряда строящихся объектов

Проведена проверка качества возводимых и долгостроящихся социальных объектов с участием ответственных работников Департамента жилищно-гражданского строительства и Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ, проверку провели во главе с заместителем директора агентства Бердимурата Жалилова.

Так, в Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областях проверили надлежащее ведение качества строительства, своевременность и рациональность финансирования, ответственность работ технического, авторского надзора, лабораторного контроля и осуществление соответствующего контроля по обеспечению качества строительных объектов.

Как пишет Госстрой, установлено ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей технического и авторского надзора в рамках статьи 40 закона "О градостроительстве и архитектуре КР".

Также установлено несвоевременное проведение лабораторных испытаний, технического и авторского контроля, а также ненадлежащий контроль со стороны подрядных организаций.

"Допущены существенные и в отдельных случаях критические нарушения и отклонения от проектных решений и требований строительных норм и правил, которые влияют на безопасность и качество возводимых объектов, а также эксплуатацию сроков", - пишет Госстрой.

По результатам проверки директор Госстроя Токон Сатышов поручил устранить выявленные нарушения и привести в соответствие качество данных объектов, а также привлечь к ответственности руководителей Департамента жилищно-гражданского строительства, начальников управлений капитальным строительством, исполнителей по техническому и авторскому надзору, предпринять соответствующие меры наказания подрядных организаций.

Как сообщили в Госстрое, проверили такие объекты, как: