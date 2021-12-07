Задержан обучавший несовершеннолетних активный член "Хизб ут-Тахрир"

ГКНБ задержало активного члена "Хизб-ут Тахрир", который обучал несовершеннолетних детей идеологии данной экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках материалов досудебного производства, предусмотренного частью 1 статьи 315 "Изготовление и распространение экстремистских материалов" УК КР, на основании санкции следственного судьи Первомайского районного суда Бишкека были проведены обыски в местах жительства активных членов запрещенной в Кыргызстане РЭО "Хизб-ут Тахрир".

По месту жительства активного функционера медиа-крыла "Хизб-ут Тахрир" гражданина Кыргызстана "М.А." 1997 года рождения, занимающего в иерархии РЭО статус так называемого масула, обнаружено большое количество религиозной литературы, конспектов, электронных книг. Изъято девять мобильных телефонов.

По месту жительства и работы другого члена организации гражданина Кыргызстана "Т.у.Б." 1994 года рождения обнаружен и изъят ноутбук, четыре флешкарты, брошюра издательства РЭО "Хизб-ут Тахрир" с проектом конституции теократического государства ("Халифат"), ежедневник.

Установлено, что членами подпольной ячейки по месту жительства "М.А." было организовано нелегальное религиозное обучение несовершеннолетних, которые под видом обучения арабской грамматике подвергались обработке по идеологии РЭО.

В момент проведения следственных действий в квартире находились семь подростков из регионов Кыргызстана в возрасте от 10 до 17 лет. Большинство из них - дети трудовых мигрантов. В мобильных аппаратах учеников были электронные книги РЭО под названиями "Исламское государство", "Система Ислама", "Партийное сплочение", "Система правления в Исламе", "Концепция Хизб-ут Тахрир", "Экономическая система в Исламе", "Социальная система в Исламе", "Основы исламской нафсии" и другие.

По итогам проведенных следственных действий "М.А." водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Несовершеннолетние после проверочных мероприятий с участием представителей органов опеки были переданы законным представителям и близким родственникам.