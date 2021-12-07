Погода
$ 84.80 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Официально началась 10 фаза программы ЕС по управлению границами в ЦА

263  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7 декабря 2021 года состоялась презентация десятой фазы программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА). На мероприятии будут представлены цели и задачи программы, а также планы ее реализации во всех пяти странах региона.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) является лидирующей программой, финансируемой Европейским Союзом и реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза, и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики. Десятая фаза с общим бюджетом в 21,65 миллионов евро является крупнейшей инициативой в регионе. Программа стартовала 1 апреля 2021 года, срок ее реализации составляет 54 месяцев.

"Финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии прекрасно отражает дух сотрудничества между Европейским Союзом и странами Центральной Азии, направленное на содействие региональной интеграции. Европейский Союз считает, что региональное взаимодействие и интеграция предлагают оптимальные инструменты решения общих проблем и играют важную роль в обеспечении безопасности и стабильности", - отметила в своей приветственной речи по случаю открытия программы, Терхи Хакала, специальный представитель ЕС по Центральной Азии.

Поиск соответствующего баланса между пограничным контролем для обеспечения безопасности границ и помощи в сокращении преступности, с одной стороны, и упрощение загонного пересечения границ и торговли, с другой, является сложной задачей. Национальная и международная координация и сотрудничество между всеми соответствующими органами и ведомствами поможет достичь цели открытых, но контролируемых и безопасных границ, - отметил Гунтис Пуятс, председатель Государственной пограничной охраны Латвии, лидер программы БОМКА 10.

Основная цель программы БОМКА – повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию через интегрированное управление границами. Тематически БОМКА 10 охватывает четыре компонента: институциональное развитие институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Географически проект охватывает все пять стран Центральной Азии. Текущая фаза, основанная на достижениях и результатах предыдущей деятельности, продолжит работу по поддержке приграничного сотрудничества и улучшению условий жизни людей, живущих в приграничных регионах Центральной Азии, а также будет способствовать легальным торговым потокам через границы.

Напомним, что реализация программы БОМКА в Центральной Азии началась в 2003 году, и с тех пор Программа играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между контролирующими органами на границе посредством применения концепции комплексного управления границами, а также в приведении и пограничного контроля в соответствие c международными стандартам и стандартами Европейского Союза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410507
Теги:
Центральная Азия, Европейский союз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  