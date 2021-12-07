Женщины-милиционеры посадили деревья в парке Ынтымак

Пресс-служба МВД сообщает, что семинар "Роль женщин-милиционеров в современных условиях: проблемы и перспективы развития" стал плодотворной площадкой для обсуждения и определения единого вектора реализации поставленных задач для Кыргызской ассоциации женщин-милиционеров.

В рамках второго дня рабочего семинара ассоциации женщин сектора безопасности, правопорядка и законности организованного при содействии Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке разработан двухлетний план работы для членов ассоциации в котором, прописаны все этапы его исполнения.

Достигнутые договоренности прописанные в плане придадут позитивный импульс работе Кыргызской ассоциации женщин-милиционеров и Кыргызской ассоциации женщин сектора безопасности, правопорядка и законности, и будут способствовать улучшению существующей ситуации гендерной репрезентативности женщин в органах внутренних дел, роли и места, а также совершенствованию их потенциала и вклада в повышение уровня доверия населения к милиции.

В завершении, участники семинара осуществили посадку деревьев в парке Ынтымак, приурочив данную инициативу к международной акции "16 дней против насилия" призывая тем самым к миру, стабильности и безопасности в стране.