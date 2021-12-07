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ЦИК опубликовал данные ручного подсчета бюллетеней: в ЖК прошли 6 партий

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- Алина Мамаева
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После ручного подсчета 100 процентов бюллетеней в Жогорку Кенеш, предварительно, проходят шесть политических партий.

Согласно информации на сайте Центризбиркома, обработаны данные со всех 2 494 участковых избирательных комиссий.

Согласно им, пятипроцентный порог преодолевают следующие партии:

  1. "Ата-Журт Кыргызстан" - 17,30 процента, 15 мандатов;
  2. "Ишеним" - 13,62 процента, 12 мандатов;
  3. "Ынтымак" - 10,99 процента, 9 мандатов;
  4. "Альянс" - 8,33 процента, 7 мандатов;
  5. "Бутун Кыргызстан" - 7,03 процента, 6 мандатов;
  6. "Ыйман нуру" - 6,15 процента, 5 мандатов.

Всего для представителей партийных списков предусмотрено 54 мандата.

Еще 34 достанутся победителям выборов в одномандатных округах. Вакантными остаются два мандата - в Свердловском и Первомайском округах намечаются повторные выборы из-за того, что пункт "против всех" опередил всех кандидатов.


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URL: https://www.vb.kg/410512
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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