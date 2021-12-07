ЦИК опубликовал данные ручного подсчета бюллетеней: в ЖК прошли 6 партий

После ручного подсчета 100 процентов бюллетеней в Жогорку Кенеш, предварительно, проходят шесть политических партий.
Согласно информации на сайте Центризбиркома, обработаны данные со всех 2 494 участковых избирательных комиссий.
Согласно им, пятипроцентный порог преодолевают следующие партии:
Всего для представителей партийных списков предусмотрено 54 мандата.
Еще 34 достанутся победителям выборов в одномандатных округах. Вакантными остаются два мандата - в Свердловском и Первомайском округах намечаются повторные выборы из-за того, что пункт "против всех" опередил всех кандидатов.