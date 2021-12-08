Интернет-публикации со всего мира сохранятся в Черном Ящике Земли

Австралийские ученые начали сбор материалов интернет-публикаций информагентств со всего мира о происходящих глобальных изменениях климата.

Все эти записи пополняют дискеты, для которых к концу 2022 года на западном побережье австралийского острова Тасмания установят Черный Ящик Земли (Earth Black Box) – сверхпрочный самописец, который зафиксирует данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации в случае гибели населения Земли в результате глобальной климатической катастрофы.

Строительство Earth Black Box начнется в середине года, но записи ведутся уже сейчас.

Задача Черного Ящика - документальная фиксация всех шагов человечества, приближающих его к экологической катастрофе. Самописец делают для будущих жителей планеты, чтобы они смогли понять причину исчезновения цивилизации.

Размер Earth Black Box сопоставим с размерами городского автобуса. Внутри него будут находиться накопители сведений, фиксирующие информацию об изменении уровня углекислого газа в атмосфере Земли и среднегодовую температуру в различных регионах планеты.

Разумеется, будут собраны и все публикации на разных языках о самом Earth Black Box.

Энергию самописец будет получать от солнечных батарей. Ящик будет собирать в интернете данные о глобальном потеплении в онлайн-режиме.

- Когда Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось. Кроме того, Earth Black Box станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы, - сообщил Джим Кертис, один из авторов проекта.

Работа Earth Black Box пока предусмотрена до 2072 года. Инициаторы проекта за оставшееся время надеются найти возможности для увеличения его емкости, а также намерены работать над тем, чтобы потомки смогли расшифровать накопленные данные.

Первыми сведениями в ящике стала информация о недавней Климатической конференции ООН в Глазго, в которой принимали участие лидеры большинства стран мира, в том числе президент КР Садыр Жапаров.