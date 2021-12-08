Акжол Махмудов принял вызов Романа Власова

Роман Власов - российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и призер чемпионата мира, четырехкратный чемпион Европы опубликовал в своих соцсетях видео, в котором он говорит, что многие пишут, что хотели бы увидеть его схватке с Акжолом Махмудовым.

"Он доказал свою состоятельность на Олимпийский играх. Будет интересно встретиться с таким соперником. Многие ждут этой схватки", - говорил он в своем обращение.

Позже российский спортсмен выложил в сторис на своей странице в Instagram скриншот видеозвонка с нашим борцом.

"Я знал, что ты не скажешь нет. Лев ковра всегда принимает вызов. Совсем скоро мы это сделаем. Я умру на ковре, но не проиграю", - написал Власов.