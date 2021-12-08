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Президент поздравил работников ТВ и радио с профессиональным праздником

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- Алина Мамаева
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Президент Садыр Жапаров поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником - Днем работников телевидения и радио Кыргызской Республики.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Уважаемые сотрудники телевидения и радиовещания Кыргызской Республики!

От всей души поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником!

Роль вашей работы очень важна особенно теперь, когда методы распространения информации и способы коммуникации с общественностью развиваются, а конкуренция неуклонно растет.

В нашей стране, идущей по пути демократического развития, немалого труда стоит отражать события из жизни общества, сочетая это с нейтральной и беспристрастной позицией.

Вы играете важную роль в формировании общественного мнения, в то же время просвещая и ненавязчиво воспитывая. Вот почему я солидарен с вами в том, чтобы в первую очередь появлялось больше содержательных, хороших новостей и сделанных на высоком уровне программ об интересных людях с поучительными историями их жизни.

Каких только знаменательных событий ни происходит в современном мире, каких только выдающихся личностей нет в самых разных профессиях! Они ваши собеседники, даже ваши доверенные лица. И это в ваших руках и возможностях – как именно преподнести их судьбу аудитории и сделать теле- и радиопередачи одновременно занимательными и качественными.

Однако нельзя в то же время забывать и о сотрудниках, которые работают, так сказать "за кадром". Хотя они непосредственно и не выходят в эфир, они, как известно, играют важную роль в производ? ?тве качественного материала.

Отмечу при этом, что государство старается создать все условия для удовлетворения культурных и информационных потребностей наших граждан посредством теле- и радиовещания.

Уважаемые сотрудники телевидения и радио!

Уверен, что ваш профессиональный, созидательный и ответственный подход к делу будет способствовать сохранению мира и согласия в нашей стране и ее развитию.

Еще раз поздравляю вас с праздником. Успехов вам в увлекательной и напряженной работе, которая вносит вклад в продвижение нашей страны! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и неизменного профессионального роста!"


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URL: https://www.vb.kg/410522
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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