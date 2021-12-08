Акылбек Жапаров намерен породниться с Жээнбековыми?

В ближайшее время председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и экс-спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков могут породниться. Такая информация появилась в социальных сетях.

Так стало известно, что сын главы кабмина Максат и дочь экс-спикера Бегимай намерены пожениться. По неподтвержденной информации, торжество назначено на 20 декабря.

Отметим, в 2018 году ряд отечественных СМИ опубликовали новость о том, что сын Акылбека Жапарова берет в жены дочь Асылбека Жээнбекова, родного брата действующего президента.

Сам Жапаров тут же заявил, что намерен подать в суд на СМИ, распространяющие подобную информацию.

Напомним, Асылбек Жээнбеков был задержан в связи с делом о Кумторе. В настоящее время он содержится в СИЗО ГКНБ.