Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

В Узбекистане бывшим заключенным дадут до $1 тыс. на развитие бизнеса

147  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистанцы, отбывшие срок наказания, смогут получить единовременную материальную помощь в объеме до 10 млн. сумов ($928) на развитие собственного дела.

Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал в своем обращении к народу в связи с 29-й годовщиной принятия Конституции республики.

Глава Узбекистана анонсировал внедрение системы "пакета первичной помощи", которая поможет отбывшим наказание гражданам найти свое место в обществе, сообщает пресс-служба президента.

"Тем из бывших заключенных, которые хотели бы начать собственное дело и могут представить конкретный бизнес-проект, будет оказана единовременная материальная помощь в объеме до 10 млн. сумов. Средства на эти цели будут выделены из Фонда развития службы пробации Узбекистана", - сказал Мирзиёев.

При этом, глава государства предложил пересмотреть действующее уголовное законодательство. По его словам, сейчас почти 80% отбывающих наказание в колониях привлечены к труду, но эти годы работы не прибавляются к общему трудовому стажу и не учитываются при начислении пенсии.

"Отмена этого ограничения, не отвечающего принципу социальной справедливости, поможет предупредить повторные преступления из-за финансовой нужды", - заявил президент.

Он также сообщил, что в этом году более 4 тыс. лиц освобождены из зала суда, в отношении около 8 тыс. граждан сняты обвинения по необоснованно предъявленным статьям, оправданы 859 лиц, что является результатом реформ в судебно-следственной сфере.

"Как логическое продолжение этой работы накануне Дня Конституции я подписал еще один указ, в соответствии с которым 182 лица, по незнанию совершивших преступление, искренне раскаявшихся в содеянном будут освобождены досрочно и смогут вернуться к нормальной жизни", - сказал Шавкат Мирзиёев.

День Конституции Узбекистана отмечается ежегодно 8 декабря. В этот день в 1992 году был единогласно принят Основной закон страны, как независимого суверенного государства.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410531
Теги:
заключенные, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  