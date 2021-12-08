В Узбекистане бывшим заключенным дадут до $1 тыс. на развитие бизнеса

Узбекистанцы, отбывшие срок наказания, смогут получить единовременную материальную помощь в объеме до 10 млн. сумов ($928) на развитие собственного дела.

Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал в своем обращении к народу в связи с 29-й годовщиной принятия Конституции республики.

Глава Узбекистана анонсировал внедрение системы "пакета первичной помощи", которая поможет отбывшим наказание гражданам найти свое место в обществе, сообщает пресс-служба президента.

"Тем из бывших заключенных, которые хотели бы начать собственное дело и могут представить конкретный бизнес-проект, будет оказана единовременная материальная помощь в объеме до 10 млн. сумов. Средства на эти цели будут выделены из Фонда развития службы пробации Узбекистана", - сказал Мирзиёев.

При этом, глава государства предложил пересмотреть действующее уголовное законодательство. По его словам, сейчас почти 80% отбывающих наказание в колониях привлечены к труду, но эти годы работы не прибавляются к общему трудовому стажу и не учитываются при начислении пенсии.

"Отмена этого ограничения, не отвечающего принципу социальной справедливости, поможет предупредить повторные преступления из-за финансовой нужды", - заявил президент.

Он также сообщил, что в этом году более 4 тыс. лиц освобождены из зала суда, в отношении около 8 тыс. граждан сняты обвинения по необоснованно предъявленным статьям, оправданы 859 лиц, что является результатом реформ в судебно-следственной сфере.

"Как логическое продолжение этой работы накануне Дня Конституции я подписал еще один указ, в соответствии с которым 182 лица, по незнанию совершивших преступление, искренне раскаявшихся в содеянном будут освобождены досрочно и смогут вернуться к нормальной жизни", - сказал Шавкат Мирзиёев.

День Конституции Узбекистана отмечается ежегодно 8 декабря. В этот день в 1992 году был единогласно принят Основной закон страны, как независимого суверенного государства.

Источник: asiaplustj.info