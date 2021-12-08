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Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском

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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев потребовал убрать из столичного метро надписи на узбекском и таджикском языках. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, решение об их установке противоречит положениям Федерального закона о государственном языке.

Об этом сказано в письме Валерия Фадеева на имя мэра столицы Сергея Собянина. "Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком", - отметил глава Совета по правам человека.

В сентябре Московский метрополитен установил указатели на таджикском и узбекском языках на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая". Жители ближайшего поселения собрали больше 8 тысяч подписей в Администрацию президента с требованием вернуть указатели на русском и английском.


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URL: https://www.vb.kg/410532
Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Москва
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