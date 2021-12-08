Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев потребовал убрать из столичного метро надписи на узбекском и таджикском языках. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, решение об их установке противоречит положениям Федерального закона о государственном языке.

Об этом сказано в письме Валерия Фадеева на имя мэра столицы Сергея Собянина. "Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком", - отметил глава Совета по правам человека.

В сентябре Московский метрополитен установил указатели на таджикском и узбекском языках на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая". Жители ближайшего поселения собрали больше 8 тысяч подписей в Администрацию президента с требованием вернуть указатели на русском и английском.