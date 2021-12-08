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Сериал "Санта-Барбара" начали переснимать с российскими актёрами

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Исландский режиссёр Рагнар Кьяртанссон переснимет 98 серий американского сериала "Санта-Барбара" на русском языке и с российскими актёрами. Съёмки проходят в Доме культуры "ГЭС-2", который открыли 3 декабря в Москве. Проект - часть первого сезона программы фонда V-A-C. Эпизоды теленовеллы ""Санта-Барбара". Живая скульптура" переснимут прямо на глазах у посетителей "ГЭС-2".

Кьяртанссон в интервью изданию "Афиша Daily" назвал жанр своей работы "живой скульптурой" и подчеркнул, что она будет создаваться на глазах посетителей Дома.

"У нас просто невероятные актёры. Когда шёл процесс кастинга, я увидел в их игре такой уровень выразительности, реализма и души - будет чрезвычайно интересно увидеть "Санта-Барбару", сыгранную российскими актерами. С кинематографической и театральной точки зрения это будет очень сильное действо", - заявил режиссёр.

По словам Кьяртанссона, "Санта–Барбара" - это памятник прошлого, но имеющий огромное влияние на современную российскую культуру.

"Из своего общения с молодёжью я знаю, что "Санта-Барбара" им знакома: они её не смотрели, но это такой культурный код, о котором все слышали. Я вообще не думаю, что аудитории важно посмотреть сериал, - важна идея "Санта-Барбары", о чём она. Наша идея показать зрителям не конкретную серию, а актёров, которые играют сильные чувства и эмоции - предательство, любовь, смерть. Нам также важно, что действие происходило в очень турбулентные для России времена. Так что это одновременно пересъёмка "Санта-Барбары" и размышление об истории страны", - рассказал исландский художник.

Источник: secretmag.ru


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URL: https://www.vb.kg/410533
Теги:
кино, Россия
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