Telegram выпустил обновление с несколькими функциями

Отныне владельцы каналов и групп могут запрещать подписчикам сохранять фото и видео, а также скриншоты или пересылку сообщений.

Кроме того, пользователи смогут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы за определённый период. Помимо этого, изменился и процесс входа: на некоторых устройствах сделать это можно при помощи ввода последних цифр номера, с которого поступил звонок от Telegram, сообщила компания в своём блоге.

В подписях к медиа появилось любое форматирование: жирный и курсивный текст, ссылки и все остальные возможности, ранее доступные для обычных сообщений.

Разработчики также добавили возможность пользоваться Telegram со всех устройств одновременно и управлять активными сеансами, а также выбирать через какой период неактивности автоматически завершать сеансы на старых устройствах.

Источник: govoritmoskva.ru