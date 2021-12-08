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В Москве кыргызстанец бросился под поезд метро

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ уточняет причины и обстоятельства происшествия с гражданином Кыргызстана в московском метро. 7 декабря на станции "Первомайская" он бросился под прибывающий состав.

Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения. Видно, что человек подошел к краю платформы и, не останавливаясь, шагнул прямо под поезд

Интернет заполнили кадры толп в вагонах и на станциях. Многие думали, что дело именно в снегопаде, обрушившемся в этот день на столицу, и в большом количестве пассажиров. Однако, как сообщают СМИ, оказалось, что причина – именно в случившемся на "Первомайской". Чтобы поднять упавшего, пришлось снять напряжение контактного рейса. Поезда по этой причине не ходили почти час.

Как сообщили в посольстве, пострадавшим оказался 22-летний уроженец Кыргызстана Н.у.С. Его госпитализировали в одну из городских больниц, где сделали операцию. "В больницу направлен сотрудник посольства. Гражданину КР будет оказана необходимая помощь", - проинформировали в дипмиссии.

Схожий случай имел место в Москве в феврале 2019 года. На станции "Сходненское" упал под поезд метро 16-летний уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызстана Б.А. Его доставили в больницу, но врачам спасти пострадавшего, к сожалению, не удалось.


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URL: https://www.vb.kg/410541
Теги:
Россия, Кыргызстан
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