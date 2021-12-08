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10-ю фазу программы БОМКА переформатируют из-за ситуации в Афганистане

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- Алина Мамаева
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В Бишкеке презентована 10-я фаза программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) с общим бюджетом в 21,65 миллиона евро. Цель проекта – повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию через интегрированное управление границами. Тематически БОМКА-10 направлена на четыре компонента: институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества.

Географически программа помощи Европейского союза охватывает все пять стран Центральной Азии. Рассказывая об основных вызовах при ее реализации, замруководителя проекта Владимирс Загузовс назвал меняющуюся ситуацию в регионе. В проекте не будет участвовать Афганистан, как было запланирована в начале.

"Когда мы разрабатывали БОМКА-10, ничего не было известно о тех проблемах, которые к нам придут из Афганистана. Но ситуация меняется, и с учетом этого мы должны внести изменения в программу. Она будет переформатирована и уже в январе следующего года станет известно, как предусмотренное финансирование будет поделено между странами Центральной Азии, которые наибольшим образом задействованы в минимизации рисков, связанных с Афганистаном. Поэтому я не вижу ничего такого, кроме Афганистана, что может повлиять на течение проекта. Все риски проанализированы", - отметил Владимирс Загузовс.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) финансируется Европейским союзом и реализуется консорциумом партнеров ЕС и Международным центром по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики. 10-я фаза с общим бюджетом в 21,65 миллиона евро является крупнейшей инициативой в регионе. Программа стартовала 1 апреля 2021 года и продлится 4,5 года.


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URL: https://www.vb.kg/410542
Теги:
Афганистан, граница, Центральная Азия, Европейский союз, Кыргызстан
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