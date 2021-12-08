Молодёжные Дельфийские игры стран СНГ начались в онлайн-формате

Пятнадцатые Молодежные Дельфийские игры государств СНГ стартовали 7 декабря. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки они проходят в дистанционном формате, сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций Национального Дельфийского совета России.

В этих масштабных творческих состязаниях традиционно участвуют и представители Кыргызстана. Так, по результатам четырнадцатых игр, проходивших в 2019 году, в "Открытой номинации", в подгруппе "Танец" третье место с хореографическим коллективом "Россия" поделил народный образцовый ансамбль танца "Шаттык" из Кыргызстана.

На сей раз соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты. Задействовано порядка 700 участников в возрасте от 10 до 25 лет, сформированных в делегации от стран Содружества.

Как и в случае очных Дельфийских игр, заочный формат соревнований собрал авторитетный судейский корпус, в состав которого вошли около 50 видных деятелей искусств и профессоров государств СНГ.

Дельфийские игры, как отмечается, - это глобальная система поиска и поддержки талантов, содействия творческому росту молодёжи во всех областях деятельности, продвижения событийного туризма, повышения академической мобильности. Уже состоялись более сотни всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Они проходят в 115 странах мира. Каждый год программы конкурсов и фестивалей игр меняются, ориентируясь на запросы времени

Нынешние молодежные Дельфийские игры посвящены 30-летию СНГ. Их организацию и проведение осуществляет Национальный Дельфийский совет России при поддержке Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи Содружества СНГ, Советов по культурному сотрудничеству и по делам молодежи государств СНГ во взаимодействии с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета.