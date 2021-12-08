Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Молодёжные Дельфийские игры стран СНГ начались в онлайн-формате

150  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пятнадцатые Молодежные Дельфийские игры государств СНГ стартовали 7 декабря. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки они проходят в дистанционном формате, сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций Национального Дельфийского совета России.

В этих масштабных творческих состязаниях традиционно участвуют и представители Кыргызстана. Так, по результатам четырнадцатых игр, проходивших в 2019 году, в "Открытой номинации", в подгруппе "Танец" третье место с хореографическим коллективом "Россия" поделил народный образцовый ансамбль танца "Шаттык" из Кыргызстана.

На сей раз соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты. Задействовано порядка 700 участников в возрасте от 10 до 25 лет, сформированных в делегации от стран Содружества.

Как и в случае очных Дельфийских игр, заочный формат соревнований собрал авторитетный судейский корпус, в состав которого вошли около 50 видных деятелей искусств и профессоров государств СНГ.

Дельфийские игры, как отмечается, - это глобальная система поиска и поддержки талантов, содействия творческому росту молодёжи во всех областях деятельности, продвижения событийного туризма, повышения академической мобильности. Уже состоялись более сотни всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Они проходят в 115 странах мира. Каждый год программы конкурсов и фестивалей игр меняются, ориентируясь на запросы времени

Нынешние молодежные Дельфийские игры посвящены 30-летию СНГ. Их организацию и проведение осуществляет Национальный Дельфийский совет России при поддержке Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи Содружества СНГ, Советов по культурному сотрудничеству и по делам молодежи государств СНГ во взаимодействии с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410544
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  