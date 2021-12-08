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Оперативники задержали подозреваемый в совершении автоугона

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- Алина Мамаева
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении автоугона. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района города Бишкека.

Уточняется, что 4 декабря 2021 года в УВД Ленинского района города Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Х.Н., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 3 декабря 2021 года примерно в 13:00 часов, находясь во дворе дома расположенного по улице Сухомлинова в Бишкеке, неправомерно завладели автомашиной марки "Хонда Одиссей", после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района города Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 211 ч. 1 (угон автомототранспортного средства) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками второго отдела городской милиции УВД Ленинского района, задержан подозреваемый П.С.,1981 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД города Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек, сроком на 20 дней.

В рамках досудебного производства при проведении специальных следственных действий, угнанный автомобиль был обнаружен на территории Ленинского района и возвращен заявителью.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к другим аналогичным фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/410545
Теги:
угон, Бишкек, Кыргызстан
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