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Французский посол рассказал, почему он полюбил Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Когда вы думаете о Франции, что приходит в первую очередь на ум: великолепные духи со шлейфом, дома высокой моды, бархатные голоса талантливых исполнителей? Конечно, у многих Франция ассоциируется с Эйфелевой башней либо с собором Парижской Богоматери, который так красочно описал в своей книге Виктор Гюго, но не будем забывать и то, что это страна подарила миру великих философов, писателей, артистов. В общем Францией можно восхищаться бесконечно.

В сегодняшнем материале мы будем говорить про эту прекрасную страну, но в контексте отношений с Кыргызстаном. Насколько они продвинулись и в каком направлении могут развиваться? Об этом и другом в интервью с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Кыргызстане Франсуа Делаусом.

Досье французского посла

Имеет ранг старшего советника иностранных дел. Начинал свой дипломатический путь вторым секретарем в Варшаве, работал в Гааге, Бухаресте, Киеве, в Кавказском регионе и странах Центральной Азии. Имеет пять дипломов о высшем образовании, владеет русским, английским, польским, немецким и румынским языками.

У вас пять дипломов о высшем образовании, какие знания чаще используйте в дипломатической работе?

- У меня действительно пять дипломов о высшем образовании, так как я потратил много лет на обучение, почти 10 лет, но я должен сказать, что в моей работе дипломата самыми важными являются знания в области международных отношений и международного права. Вы знаете, профессия дипломата постигается на практике. Сложно себе представить, что только что окончивший учебу молодой человек становится профессиональным дипломатом. Ему предстоит многому научиться у послов и пройти практику в центральной администрации в первые годы своей профессиональной карьеры. Но я хочу подчеркнуть, что, с моей точки зрения, мое историческое образование мне хорошо помогает, потому что, для того, чтобы понимать настоящее и влиять в позитивном русле на будущее - в чем заключается работа дипломата, - знать прошлое очень важно, и профессия историка помогает мне понять, почему мы оказались в такой-то ситуации сегодня, почему сложилась та или иная ситуация в той или иной стране. Мои знания историка помогают мне и в повседневной жизни дипломата.

Вы работали в Европе, на Кавказе, в странах Центральной Азии, чем отличаются эти страны и что их объединяет?

- В течение 28 лет моей профессиональной карьеры я работал и в Европе, и в Центральной Азии, так как занимал посты в Польше, Украине, Румынии и Нидерландах, а в Центральной Азии я работал послом в Туркменистане и на протяжении одного года послом в Кыргызстане. Я также работал по теме стран Кавказа в Центральном управлении парижского МИД. В течение пяти лет, с 2011 по 2016 год работал заместителем директора по Южному Кавказу и Центральной Азии. По работе бывал с краткосрочными визитами в Армении, Грузии и Азербайджане, но я никогда не жил в этих странах и знаю их больше с внешней стороны. Каждая страна, каждый регион имеет свою собственную геополитику. Слово "геополитика" включает в себя географию и политическую историю, и именно в этой связи нельзя сравнивать Центральную Азию с Кавказом или Европой. Это три разных региона со своей спецификой. Я вам приведу пример: Центральная Азия соседствует с Китаем, Россией и на юге соседствует с Южной Азией, Афганистаном, Ираном, недалеко находится Индия и Пакистан, и, конечно, этот регион сильно отличается от стран Кавказа, которые граничат с Россией, Ираном и Турцией. История этих регионов отличается, к примеру, роль России для Южного Кавказа и Центральной Азии имеет общие схожие черты. На Европу же нет такого влияния, так как Россия для нас является партнером, иногда трудным, но в Европе не было колониального присутствия России. Русские войска дошли до Парижа в 1814 году после поражения Наполеона, но они не остались, так как в 1815 году царь отдал приказ вернуть войска в Российскую империю, в то время как Южный Кавказ и Центральная Азия были оккупированы русскими на протяжении десятилетий. Разницы между этими регионами намного больше, нежели общих черт.

Как часто граждане Кыргызстана уезжают во Францию?

- Конечно, нельзя в данном вопросе лицемерить, так как нет широких отношений между французским и кыргызским народами. Кыргызское сообщество во Франции немногочисленное и, конечно, их численность нельзя, к примеру, сравнивать с численностью кыргызов в России или Турции. На самом деле большой поток наблюдается наоборот в Кыргызстан французских туристов. Правда, наше французское сообщество в Кыргызстане небольшое, число проживающих в вашей красивой стране французов составляет чуть менее 100 человек. До появления коронавируса число французских туристов в Кыргызстане только за 2019 год достигало девяти тысяч человек. И, если бы не пандемия, мы уверены, что в 2020-м году цифра достигла бы десяти тысяч французских туристов. И это, конечно, имеет большое значение для экономики и для отношений между двумя нашими странами, так как чем больше французов узнают про Кыргызстан, тем лучше, и мы надеемся, что количество французских туристов увеличится в новом в 2022 году, что будет выгодно для экономики Кыргызстана.

В этом году исполняется год, как вы находитесь на посту чрезвычайного и полномочного посла Франции в Кыргызской Республике. Что сделано за это время, ваши впечатления о Кыргызстане, что вам понравилось, что нет? Какие на сегодня существуют взаимовыгодные экономические сотрудничества между нашими странами?

- В конце этого года исполняется ровно год, как я нахожусь на посту чрезвычайного и полномочного посла Франции в Кыргызской Республике, и мы ежедневно работаем над развитием французско-кыргызских отношений во всех областях: политической, экономической и культурной. Я хотел бы привести в пример совместную работу Франции и Германии в области культуры, а именно создание французско-немецкого культурного института в Бишкеке. Этой осенью было образовано бюро по запуску проекта данного института, где работает одна француженка и одна сотрудница института имени Гёте в Алматы.

Что касается экономики, посольство Франции оказало содействие в организации встреч для различных миссий французских предприятий из Франции. К примеру, приезд представителя группы SUEZ в марте этого года и на той неделе делегации Airbus Hélicoptères. В этой связи вызывает интерес тот факт, что товарооборот между нашими странами в 2021 году начал увеличиваться. И это после сильного снижения в 2020 году в связи с пандемией, которая составила менее 34 процентов, чем в 2019 году.

Что касается моих впечатлений о Кыргызстане, то они самые положительные. Я очень полюбил вашу страну, ваш народ гостеприимный, который гордится своими традициями, всегда открыт к современному и новому. Народ Кыргызстана является многонациональным, толерантным, с двумя языками, государственным кыргызским и официальным русским, с динамичной культурной жизнью. Я бы сказал, что в Кыргызстане сочетаются современность и экзотика: доступ к Интернету, что в 21 веке очень важно, а также великолепная природа с величием гор, прекрасными озерами и чудесными пейзажами, что делает туризм важным экономическим сектором и который стремительно развивался, но на который, к сожалению, сильно повлияла пандемия.

Мне отрадно было видеть открытие одного из новейших отелей Бишкека - символ восстановления туризма в Кыргызстане. Вы знаете, что отель "Новотель" появился благодаря кыргызским инвестициям, но выбор кыргызского инвестора пал именно на франшизу, которая является французской маркой. У входа в отель французский флаг вывешен рядом с кыргызским флагом, и я, как посол Франции, очень горжусь данным выбором и для меня это значимый символ туристического потенциала между Францией и Кыргызстаном.

Что касается моих разочарований, то я достаточно хорошо знаю Центральную Азию, так как работал по теме данного региона в течение 5 лет. Вначале в Париже с 2011 по 2016 год, а затем 4 года в Туркменистане, и вот уже год я работаю в Кыргызстане, что в общем составляет 10 лет. Я могу сказать, что меня в Кыргызстане ничто не разочаровало, чего мне не хватает в вашей стране, так это французских сыров. Это не упрек, но это то, чего не хватает французам в Кыргызстане.

Если говорить об экономическом двустороннем сотрудничестве между Францией и Кыргызстаном, я упомянул туристический сектор, который пережил сильный удар в прошлом году, но он потихоньку набирает обороты в 2021 году. Я надеюсь, что 2022 год благодаря вакцинации против ковида будет годом оживления туризма. Но для наших экономических отношений большой потенциал таит в себе также гидроэнергетический сектор. Я думаю, что такие крупные французские предприятия, специализирующиеся на производстве электроэнергии, как EDF (Electricité de France) или RTE (Réseau de transport d"électricité), проявили бы большой интерес к инвестициям в данном секторе вашей страны при благоприятных условиях. И, наконец, я хотел бы отметить компанию "Эйр Манас", которая приобрела в этом году новое воздушное судно А220, прибывшее в апреле месяце и которая также намеревается приобрести второе воздушное судно.

Французский язык считается одним из красивых языков в мире. Какие имеются на сегодняшний день французские государственные программы для изучения языка?

- Мне трудно рассуждать, является ли французский язык самым красивым языком в мире, скорее кыргызы должны дать подобную оценку. Но, конечно, я очень люблю мой родной язык, и для меня он является очень красивым. И я очень надеюсь, что мои кыргызские друзья согласятся со мной. Я не буду скромничать, если скажу, что французский язык является мелодичным, романтичным, имеет репутацию языка любви и, я думаю, что он имеет притягательную силу. С ним связана французская культура: кино, литература, музыка, опера, к примеру, знаменитая Кармен и другое. Но вместе с этим надо признать, что французский язык является сложным, в нем много грамматических правил и очень много исключений из правил. Для кыргызскоязычного человека сложно выучить французский язык также, как и для франкофона выучить кыргызский язык. Но когда это тебе нравится, ты готов приложить для этого все усилия, и я очень счастлив, что число слушателей, изучающих французский язык во французском альянсе в Бишкеке, начало расти с сентября.

Для продвижения нашего языка в Кыргызстане посольство Франции поддерживает Французский альянс в Бишкеке, который является кыргызской некоммерческой организацией и которая была создана любителями французского языка и французской культуры. Мы поддерживаем данную организацию небольшими субсидиями и проводим совместные культурные мероприятия.

Я также хотел добавить, что от имени министерства иностранных дел Франции наше посольство поддерживает также и школу-гимназию № 26, единственную школу с углубленным изучением французского языка. И в начале октября этого года посольство Франции подарило этой школе учебники французского языка и компьютер на сумму 500 000 сом, чтобы оказать поддержку в преподавании французского языка. Посольство также оказывает символическую и моральную поддержку Ассоциации преподавателей французского языка Кыргызстана, членами которой являются преподаватели вузов и школ Кыргызстана.

Есть ли возможность у молодежи Кыргызстана обучаться в вузах Франции?

-У молодых кыргызстанцев есть возможность обучаться в вузах Франции. В 2020-2021 году 117 студентов из Кыргызстана проходят обучение во Франции, и эта цифра продолжает расти. Несмотря на пандемию, Франция осталась открытой для иностранных студентов, и с сентября месяца во Франции возобновилось офлайн-обучение и, конечно же, условия обучения сравнительно улучшились по сравнению с 2020-м годом, когда была пандемия и учащиеся были вынуждены обучаться онлайн. Молодежь имеет возможность получить учебную визу во Францию, и я хотел бы подчеркнуть, что французские университеты предлагают обучение на английском языке с целью принимать на обучение студентов, которые не владеют нашим языком. К примеру, месяц назад нас посетила кыргызстанка, которая работает в Бургундской бизнес-школе (BSB). Данная школа предлагает англоязычным студентам от Европы до Центральной Азии обучение на английском языке. Я призываю кыргызских студентов ознакомиться в интернете с возможностями получения образования во Франции и воспользоваться предлагаемой европейской программой "Эразмус" и получить европейскую стипендию в странах Европейского Союза, в том числе во Франции.

Как получить визу во Францию?

- Все зависит от того, какой тип визы вы хотите получить, краткосрочные туристические визы сроком до 3-х месяцев для граждан КР можно получить в посольстве Швейцарии в Кыргызстане, а долгосрочные визы - студенческая, рабочая либо для заключения брака - выдаются визовым отделом посольства Франции в Нур-Султане.

В любом случае, в период пандемии были сложности с получением туристической визы, потому что для поездки во Францию необходимо получить одну из вакцин, признанную на территории Европейского Союза. А именно AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Хорошая новость: в Кыргызстане с осени этого года можно получить вакцины Moderna и Pfizer.

Какие французские проекты вы хотели бы запустить в Кыргызстане?

- Моим приоритетным направлением во французско-кыргызских отношениях считаю развитие экономического и торгового сотрудничества между нашими странами, так как экономика является крепкой основой для строительства всего остального: политического диалога, человеческих отношений, культурного и университетского сотрудничества. Я желаю, чтобы двусторонние торговые отношения между нашими странами развивались, и надеюсь, что французские инвестиции придут в Кыргызстан.

Планируете ли вы устроить дни недели Франции, чтобы кыргызстанцы могли ознакомиться с культурой и традициями французского народа?

- Ежегодно в марте месяце совместно с нашими партнерами - посольствами франкоязычных стран, такими как Швейцария, Бельгия и Канада, находящимися в Нур-Султане, мы организуем неделю франкофонии - фестиваль французского языка и культуры франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. К сожалению, в 2021 году она прошла в онлайн-формате. В 2020 году она была полностью отменена по причине пандемии, и мы надеемся, что в 2022 году она пройдет в традиционном формате. В то же время я уверен, что не нужно ограничиваться одной неделей и лучше организовывать мероприятия в течение года.

В этом году мы совместно с институтом Гёте запустили новый проект по созданию французско-немецкого культурного института, который будет заниматься организацией различных культурных мероприятий. Подобные институты были открыты только в пяти странах мира, и Кыргызстан входит в их число. Наш проект стартовал в Бишкеке с 22 по 26 ноября организацией детского кинофестиваля, который прошел в кинотеатре "Ала-Тоо". В 2022 году мы планируем реализовать много французских либо французско-немецких проектов, которые будут включать в себя не только кино, но также музыку, фотографию и интеллектуальные дебаты.

Чего, по-вашему, нельзя найти в Кыргызстане?

- В целом, в Кыргызстане можно найти практически все: одежду, технику, лекарства, различные продукты питания. Как я уже ранее говорил, больше всего мне не хватает французских сыров, но, к примеру, практически во всех магазинах города Бишкек можно легко найти французские вина, не говоря уже об основных импортерах французских вин в Кыргызстане - компании "Шапутье" и "Декомб".

Можно ли в Кыргызстане найти настоящую французскою кухню?

- В Кыргызстане немало ресторанов, где предлагают европейскую кухню, но можно ли сказать, что среди них есть французская кухня - скорее нет. Нет ни одного ресторана в Кыргызстане, который назывался бы французским. В основном, в ресторанах встречается европейская кухня, которая достаточно хорошо соответствует французскому вкусу, но они не предлагают типично французские блюда, такие как бланкет из телятины, сырный фондю, петух в винном соусе, улитки в чесночном соусе или лягушачьи лапки. Честно скажу, я не могу сказать, что скучаю по французской кухне, я могу насладиться ей, когда бываю во Франции. Я приверженец античной пословицы: "В Риме будь как римлянин", и я адаптируюсь ко вкусам той страны, где нахожусь, и глубоко убежден, что в любой стране мира есть вкусные блюда, приготовленные по интересным местным рецептам. Что касается кыргызской кухни, я с удовольствием ем конину и бешбармак, включая знаменитый чучук, традиционный десерт чак-чак.

Вы хотели бы, чтобы заработал авиарейс Бишкек - Париж?

- Каждый посол мечтает, чтобы открылся прямой воздушный рейс между столицей, где он работает и столицей его родины. Для меня это рейс Бишкек - Париж, так как это намного облегчило бы нам работу. Но, конечно, нужно быть реалистом, ни одна авиакомпания не станет открывать убыточные рейсы. Прямые воздушные рейсы приобретают смысл только в том случае, когда они приносят прибыль авиакомпании. Здесь срабатывает закон спроса и предложения, и, честно сказать, если до сегодняшнего дня не было прямых воздушных рейсов между Парижем и Бишкеком, то это потому, что в течение года пассажирский поток не может обеспечить рентабельность данных рейсов. Но будем надеяться, что однажды появится такой рейс.

Редакция издания VB.KG выражает благодарность пресс-атташе посольства Франции в КР Гузель Ишеновой за организацию данного интервью.


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URL: https://www.vb.kg/410550
Теги:
посольство, Франция, сотрудничество, Кыргызстан
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