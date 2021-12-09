Информация о похищении детей в Кара-Суу является неправдой

В последнее время в социальных сетях со стороны неизвестных лиц распространяется информация о том, что якобы в Кара-Суйском районе Ошской области неизвестные похищают малолетних детей для изъятия внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, в целях пресечения распространения подобных недостоверных сведений сотрудниками службы по противодействию экстремизму и нелегальной миграции УВД Ошской области совместно с сотрудниками криминальной милиции ОВД Кара-Суйского района, проведены мероприятия оперативно-розыскного характера, в ходе которых установлена и доставлена в ОВД 60-летняя жительница Кара-Суйского района гражданка Т.Э. Проводится разъяснительно-профилактическая работа по данному факту.

"В связи с этим, УВД Ошской области призывает граждан не доверять разным слухам и воздерживаться от распространения недостоверной и не соответствующей действительности информации подобного рода. Проводятся работы с целью недопущения панических слухов среди населения.

В случае выявления или обнаружения фактов распространения недостоверной информации провокационного характера просим граждан незамедлительно обращаться в ближайшие отделения милиции или в УВД Ошской области для принятия соответствующих мер в соответствии с законом", – говорится в сообщении УВД.