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Путин и Моди договорились расширять сотрудничество в экономике и обороне

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В ходе визита в Нью-Дели президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Общение проходило в Хайдарабадском дворце в центре Нью-Дели и длилось три с половиной часа.

Как подчеркнул Путин, отношения между странами "развиваются и устремлены в будущее".

"Мы воспринимаем Индию как великую державу, дружественную страну и проверенного временем друга. Отношения между нашими странами развиваются, и мы смотрим в будущее. Однако есть вызовы, с которыми сталкиваются наши обе страны. Это прежде всего терроризм, незаконный оборот наркотиков и организованная преступность", - сказал Путин.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России за приверженность индийско-российским отношениям.

" То, как Вы привязаны к Индии - это символ вашей личной приверженности, и это показывает важность индийско-российских отношений. За это я вам очень благодарен. Несмотря на трудности, связанные с ковид-19, темпы отношений между Индией и Россией не изменились. Наше особое и привилегированное стратегическое партнерство продолжает укрепляться.

Мы придерживаемся долгосрочного видения, чтобы сделать наши отношения более тесными в экономической сфере. Мы поставили цель достичь к 2025 году торгового оборота между нашими странами до 30 миллиардов долларов и в инвестициях до 50 миллиардов долларов. Думаю, мы должны направить наши деловые круги на достижение именно этих целей", - отметил Моди.

Путин и Моди также обсудили ситуацию в Афганистане, подтвердив совместную позицию в отношении терроризма, включая угрозу трансграничного терроризма со стороны ИГИЛ и пакистанской группировки "Лашкар-и-Тайяба".

В этой связи было выпущено совместное заявление под названием "Партнерство во имя мира, прогресса и процветания", в котором говорится о том, что афганская территория не должна использоваться для терроризма, а тем более для укрытия, обучения, планирования или финансирования любых террористических групп, включая ИГИЛ, Аль-Каиду и другие.

Кроме этого, на встрече была поднята тема по ситуации в тихоокеанском регионе, причем российская сторона выразила обеспокоенность по поводу нового альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией.

С другой стороны, Нью-Дели выразил свою озабоченность по отношению к политике Китая. Стороны согласились с тем, что "формирующаяся региональная безопасность должна быть свободной, открытой, прозрачной и инклюзивной, основанной на общепризнанных принципах международного права и направленной на поддержание международного мира и безопасности".

Президент России также принял участие в XXI ежегодном российско-индийском саммите, на котором было подписано 28 соглашений в области обороны, торговли, энергетики, культуры, космоса и других сфер.

Однако предложенный ключевой пакт о взаимной логистике в сфере обороны - Соглашение о взаимном обмене логистикой (RELOS) - был "отложен" на определенный период, так как возникли "некоторые вопросы". Тем не менее, министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла подтвердил, что поставки важнейших ракет С-400 из России в Индию, которые начались в начале этого месяца, будут по-прежнему продолжаться.

Также между Индией и Россией было заключено еще четыре оборонных договора, в том числе договор о производстве более 600 тысяч автоматов АК-203 в Аметхи в штате Уттар-Прадеш.

Стоит отметить, что в преддверии саммита две страны провели первый диалог в формате "2+2", в котором приняли участие министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, а также их российские коллеги Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

На этой встрече министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил российским коллегам, что Индия подверглась "неспровоцированной агрессии на своей северной границе в начале лета 2020 года". При этом, чиновник не стал прямо ссылаться на действия Пекина.

В свою очередь глава МИД отметил, что сделка по противоракетной обороне С-400 между Индией и Россией имеет очень важное значение для индийской обороноспособности, и она осуществляется, несмотря на попытки США "подорвать" сотрудничество.

Напомним, в октябре 2018 года Индия подписала с Россией договор на 5 млрд долларов на покупку пяти единиц зенитно-ракетных систем С-400, несмотря на предупреждение администрации Трампа о том, что продолжение контракта может повлечь за собой санкции США.

В настоящий момент пока неизвестно, будет ли администрация Байдена вводить санкции против Индии за закупку ракетных систем С-400. И это при том, что российские официальные лица уже подтвердили, что поставка вооружения идет полным ходом.


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URL: https://www.vb.kg/410577
Теги:
Владимир Путин, Индия, Россия, сотрудничество
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