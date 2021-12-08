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В Германии избрали нового канцлера

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- Назгуль Абдыразакова
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Бундестаг поддержал кандидатуру социал-демократа Олафа Шольца на должность канцлера ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава немецкого правительства избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить большинство голосов. В нынешних условиях это минимум 369 депутатов из 736. Кандидатуру будущего руководителя правительства формально внес в парламент президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Канцлерское большинство" формируется преимущественно за счет голосов представителей партий, которые составляют кабинет министров, - говорится в сообщении издания.


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URL: https://www.vb.kg/410578
Теги:
Германия, назначение
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