В Германии избрали нового канцлера

Бундестаг поддержал кандидатуру социал-демократа Олафа Шольца на должность канцлера ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава немецкого правительства избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре необходимо получить большинство голосов. В нынешних условиях это минимум 369 депутатов из 736. Кандидатуру будущего руководителя правительства формально внес в парламент президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Канцлерское большинство" формируется преимущественно за счет голосов представителей партий, которые составляют кабинет министров, - говорится в сообщении издания.