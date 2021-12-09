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Акылбек Жапаров встретился с первым президентом Казахстана. О чем говорили?

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- Назгуль Абдыразакова
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Премьер-министр Акылбек Жапаров встретился с первым президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По ее данным Акылбек Жапаров и Нурсултан Назарбаев обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание было уделено вопросам в торгово-экономической сфере в частности по наращиванию товарооборота между двумя странами. Первый президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что отношения между нашими странами строятся на принципах братства и добрососедства.

"В ходе встречи Акылбек Жапаров поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Республики Казахстан с предстоящим празднованием 30-летия независимости Республики Казахстан и передал слова приветствия и поздравления от президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/410586
Теги:
Акылбек Жапаров, Нурсултан Назарбаев
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