Трио непохожих: в "Галерее М" открылась новая художественная выставка

В филиале столичной "Галереи М" открылась выставка произведений трех кыргызских художников. Свои работы представили на суд публики Жыргал Матураимов, Алмаз Шаршекеев и Абай Насиридин уулу.

Такого количества гостей здесь не было давно. Интересующиеся современным искусством начали приходить в АртХолл галереи, расположенный на четвертом этаже ЦУМ-2 "Айчурек", задолго до официального открытия мероприятия. Обсуждали яркие, временами провокационные полотна, делали селфи на их фоне и с нетерпением ждали появления самих виновников торжества.

В преддверии Нового года организаторы экспозиции решили познакомить бишкекчан и гостей кыргызской столицы с тремя совершенно разными мастерами. Жыргал Матураимов, Алмаз Шаршекеев и Абай Насиридин уулу являются представителями разных поколений. Каждый пишет в своей собственной манере. Даже темы для произведений художники выбирают разные. Что же объединяет членов этого трио? Профессионализм. Преданность любимому делу. И, конечно же, искренность. Последнее, пожалуй, важнее всего. Ведь иначе, каким бы профессиональным ни было произведение, оно не найдет отклика в сердцах зрителей.

Увидеть и оценить работы художников можно до 29 декабря.