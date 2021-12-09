Пограничниками пресечена попытка провоза мыло моющих средств через границу

Пограничники Баткенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз груза через границу. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы ГКНБ.

В местности Үч-Дөбө Баткенского района Баткенской области 8 декабря 2021 года пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызстана А.Р., 1970 г.р.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил мыло-моющие средства – около 1000 килограммов хозяйственного мыла. У перевозчика отсутствовали необходимые документы на груз. Более того, водитель пытался нелегально вне пункта пропуска вывезти груз из Кыргызстана в Таджикистан.

"После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства" - говорится в сообщении погранслужбы.