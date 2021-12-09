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Житель Сокулука задержан по подозрению в убийстве своего друга

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сокулукском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве друга. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 8 декабря 2021 года примерно в 13:30 часов в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что в одном из улиц села Жаны-Жер обнаружен труп мужчины европейской внешности, в возрасте примерно 30-35 лет.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место и обнаружили труп Н.А., 1991 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений по признакам преступления предусмотренного статьей 122 (Убийство) УК КР. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан Р.В., 1989 года рождения.

"По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между мужчинами: подозреваемый приревновал свою гражданскую жену к другу и нанес ему многочисленные телесные повреждения. В результате чего последний, не приходя в сознание скончался. В настоящее время подозреваемый задержан в ИВС ОВД Сокулукского района. Назначены все необходимые экспертизы", - говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/410598
Теги:
ГУВД, задержание, Сокулукский район, убийство, Чуйская область
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