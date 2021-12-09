Страны ОДКБ укрепят ее военный потенциал

Приоритеты коалиционного военного строительства определены на заседании Военного комитета ОДКБ. Оно прошло 8 декабря в режиме видеоконференции под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова.

В заседании, как сообщается, приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, начальник Объединенного штаба (ОШ) ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Восточноевропейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности. А также - вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности.

Кроме того, речь шла о совершенствовании объектов военной инфраструктуры на территории Таджикистана в интересах развёртывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ. Армянская сторона проинформировала о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Арменией в период её председательства в Организации в 2022 году. А кыргызская сторона представила информацию о государственных органах республики, действующих в сфере обеспечения обороны.

О ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН рассказал генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он, в частности, отметил, что в настоящее время учрежден институт Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, создана совместная рабочая группа представителей Секретариата, Объединенного штаба ОДКБ и Секретариата ООН по вопросам миротворчества. Для изучения практического опыта проведения миротворческих операций под эгидой ООН сейчас в Ливане находятся представители Секретариата и ОШ ОДКБ, куда прибыли с целью посещения миротворческой миссии ООН "UNIFIL".

Также, по словам российского военачальника, определен порядок подготовки военных наблюдателей и офицеров штабов для участия в миротворческих операциях.

На заседании была одобрена деятельность Михайловской военной артиллерийской академии (Россия) в качестве базовой организации по подготовке военных кадров для государств ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии.

Подводя итоги заседания Военного комитета ОДКБ, генерал армии Валерий Герасимов отметил, что "состоялся обстоятельный обмен мнениями о состоянии военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооружённых сил стран ОДКБ характера вызовов и угроз военной безопасности. Стороны договорились координировать совместные действия по их нейтрализации и совершенствовать военный потенциал ОДКБ".