На автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт произошло ДТП, трое пострадавших

Пресс-центр МЧС сообщает о том, что примерно на 114 километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в Кеминском районе водитель автомашины марки AUDI S4 не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате произошло возгорание в машине. На место происшествия был привлечен один пожарный расчет из ОЧС №5 Кеминского района. Пожар был локализован в 10 часов 3 минуты и полностью потушен в 10 часов 5 минут.

В результате ДТП три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, одна из пострадавших гражданка О.Т., 1986 года рождения получила ожоги.