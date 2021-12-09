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На автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт произошло ДТП, трое пострадавших

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает о том, что примерно на 114 километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в Кеминском районе водитель автомашины марки AUDI S4 не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате произошло возгорание в машине. На место происшествия был привлечен один пожарный расчет из ОЧС №5 Кеминского района. Пожар был локализован в 10 часов 3 минуты и полностью потушен в 10 часов 5 минут.

В результате ДТП три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, одна из пострадавших гражданка О.Т., 1986 года рождения получила ожоги.


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URL: https://www.vb.kg/410605
Теги:
ДТП, Нарын, Нарынская область, МЧС
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