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Несколько компаний нарушили правила благоустройства Бишкека

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, накануне инспекторы провели рейды и выявили нарушителей, на них составлены акты. В дальнейшем их ждут протоколы по предусмотренным статьям, согласно Кодексу КР "О правонарушениях", который вступил в силу с 1 декабря текущего года.

"Компании "Аргын Курулуш", "Элит Строй Сити", "Институт геомеханики и освоения недр НАН КР" и кафе "Ак Бата" повредили дорожное полотно. Компании "Коммунальник" по улице Ташкумурская №8, "Шер Курулуш" по улице Ашар, частный детский сад по улице Д.Сяопина №551 выбрасывали строительный мусор. Горожанин Т.Тажибаев не соблюдал порядок на прилегающей территории", - "говорится в обращении муниципалитета.

По вопросам нарушения правил благоустройства мэрия просит обращаться по номерам:

по Свердловскому району: 0551551745;

по Октябрьскому району: 0505523832;

по Первомайскому району: 0555404818;

по Ленинскому району: 0554222213.


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URL: https://www.vb.kg/410609
Теги:
благоустройство, нарушения, Бишкек, мэрия
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