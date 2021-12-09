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Семья из Великобритании купила лотерейный билет и выиграла дом

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- Анастасия Карелина
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Хикиунг Джин и Том Холл из Великобритании купили лотерейный билет стоимостью 25 фунтов стерлингов, и выиграла дом стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Metro.

38-летняя уроженка Южной Кореи и ее 36-летний партнер хотели поддержать акцию благотворительной организации, которая ранее помогла оплатить лечение их двухлетнего сына Лукаса. Когда мальчику было три месяца, он страдал от затрудненного дыхания и даже лежал в реанимации. У Лукаса нашли новообразование и удалили его. Операция помогла, через несколько месяцев ребенка выписали из больницы.

Пожертвовав на благотворительность всего 25 фунтов и купив лотерейный билет, Хикиунг Джин и Том Холл получили ключи от нового дома.


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URL: https://www.vb.kg/410614
Теги:
Великобритания, лотерея
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