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США одобрили законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзяня

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- Алина Мамаева
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Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект "о предотвращении принудительного труда уйгуров" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В поддержку инициативы проголосовали 428 законодателей, один высказался против, пишет ТАСС.

Законопроект предполагает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих, по мнению Вашингтона, ответственность за "нарушение прав человека" в этом регионе Китая.

Как поясняет портал Axios, в июле Сенат принял схожую инициативу, теперь обеим палатам Конгресса предстоит согласовать две версии законопроекта. Не ясно, когда документ поступит на подпись президенту страны и одобрит ли он его, отмечает Axios.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.


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URL: https://www.vb.kg/410615
Теги:
торговля, Китай, США, санкции
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