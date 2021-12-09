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В КНУ презентовали пособие "Сборник курсов по новым медиа"

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 9 декабря, в актовом зале КНУ прошла презентация методического пособия для преподавателей журналистики "Сборник курсов по новым медиа", который предназначен для преподавателей журналистики.

Пособие подготовлено в рамках реализации проекта "Развитие новых медиа и цифровой журналистики в Центральной Азии", осуществляемого Институтом по освещению войны и мира (IWPR) при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Данная публикация является одним из важных результатов долгосрочной инициативы медиашколы CABAR.asia по работе с факультетами журналистики.

"Посольство Великобритании в Кыргызстане придерживается идеи качественного и доступного образования и мы радостью поддерживаем такие мероприятия. "Сборник курсов по новым медиа" представляет собой важное руководство о том, как одна из самых увлекательных профессий в мире – журналистика адаптируется к изменившейся реальности. "Новые медиа" – это не совсем классическое пособие, это путеводитель и помощник в мире мультимедиа и коммуникации. Авторы представляют различные темы, в том числе определение характеристик новых медиа, социальное использование новых медиа и новых коммуникаций", - сказал посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гаррет.

Проректор КНУ, доктор физико-математических наук, профессор Бекжан Темиров сказал, что благодаря проекту "Развитие новых медиа и цифровой журналистики в Центральной Азии", студенты, аспиранты и преподаватели получили возможность расширить свои знания и улучшить навыки по новым медиа и цифровой журналистике. И для студентов и для преподавателей сегодня особенно важно повышать знания по созданию и распространению нового мультимедийного контента.

Он также добавил, что КНУ – старейший вуз в стране и в следующем году он будет отмечать 90-летний юбилей.

Проектный координатор Института по освещению войны и мира Бегайым Ажикеева рассказала, что проект "Развитие новых медиа и цифровой журналистики в Центральной Азии" начался в 2019 году при поддержке правительства Великобритании. За три года сотрудники проекта успели провести больше 30 тренингов, выпустить огромное количество студентов. На сегодняшний день на платформе зарегистрированы и проходят курсы больше 12 тысяч студентов со всей Центральной Азии.

Координатором по исследованиям Института по освещению войны и мира Жазгуль Ибраимова презентовала для собравшихся справочник. Она рассказала, что данное пособие включает в себя семь курсов, посвященных специфике работы новых СМИ, условиям и факторам создания успешных информационных материалов в Сети, методам и принципам работы интернет-журналистов.

К слову, в твердом виде книжек не так много, но их постараются отдать в библиотеки каждого университета, как на русском, так и на кыргызском языках. Также сборник доступен в онлайн-версии.


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URL: https://www.vb.kg/410617
Теги:
вуз, образование, студенты, учителя, КНУ
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