Власти Новой Зеландии введут закон о запрете курения для будущего поколения

Власти Новой Зеландии собираются принять закон, полностью запрещающий курение табака для будущих поколений. Планируется, что он вступит в силу уже в 2022 году. Об этом сообщает IZ.RU (информационный портал газеты "Известия", Ren TV и 5 канала) со ссылкой на портал Axios.

Заместитель главы Министерства здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл пояснила, что для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, когда-либо законно купить табак станет невозможным. По словам чиновницы, курение является основной причиной смертности в стране, но это можно исправить. При этом Айша Верралл добавила, что курение провоцирует рак, согласно статистике, в одном из четырех случаев.

Новый законопроект представят в парламенте уже в 2022 году. Лейбористская партия премьера страны имеет в нем однопартийное большинство. Таким образом, в следующем году, согласно плану, вступит в силу правило касающееся возраста покупателей сигарет.

Количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, власти Новой Зеландии планируют сократить примерно с 8 тысяч до 500 и менее.

Цель всех этих жестких мер – сократить показатели курения в стране к 2025 году на 5 процентов. А в дальнейшем и вовсе искоренить эту привычку.