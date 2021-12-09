Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.42 - 96.87

В Баткенский центр профилактики заболеваний передали новое оборудование

215  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В зале Баткенского районного центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора состоялась церемония передачи оборудования по "Проекту повышению технического потенциала Баткенского РЦПЗиГСЭН" в рамках грантовой программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность". Мероприятие прошло с участием замгубернатора Баткенской области Жаныбека Исакова, директора Баткенского РЦПЗиГСЭН Асель Кошбаевой и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР Сигэки МАЭДА. В церемонии также приняли участие аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев и мэр Баткена Имамназар Бурханов.

Согласно грант-контракту, подписанному 31 января прошлого года, в рамках данного проекта, Баткенскому РЦПЗиГСЭН передано оборудование на общую сумму 80 тысяч 722 доллара. Теперь в центре есть аквадистиллятор, бидистилятор, сушильный шкаф с электронным терморегулятором, три вытяжных шкафа, вольтамперометрический анализатор, дозатор. А также рефрактометр, иономер, шумовиброметр, цифровой люксметр, ультрафиолетовый радиометр-дозиметр, лабораторные электрические весы и многое другое.

Директор Баткенского РЦПЗиГСЭН Асель Кошбаева выступилас благодарственной речью, отметив улучшение условий санитарно-эпидемиологического анализа медицинского назначения, бактериологичекого, паразитологического исследований и отметила, что с предоставленным оборудованием потенциал данного учреждения намного возрос, и впредь будет проводиться работа для полной его реализации.

Заместитель губернатора Баткенской области Жаныбек Исаков выразил благодарность и отметил, что в Баткенской области по данной программе оказывается помощь не в первый раз – до этого Правительством Японии было реализовано более 10

проектов на общую сумму свыше 720 тысяч долларов.

Посол Японии в КР Сигэки Маэда выразил благодарность и глубокое уважение коллективу Баткенского РЦПЗиГСЭН, которые уже 2 года борятся в первых рядах с коронавирусной инфекцией. Посол выразил надежду, что новое оборудование поможет улучшить качество

исследований и анализов для обеспечения здоровья и безопасности жителей всей области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410622
Теги:
Баткенская область, посольство, Япония, Кыргызстан, медики, посол, COVID-19, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  