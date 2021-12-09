В Баткенский центр профилактики заболеваний передали новое оборудование

В зале Баткенского районного центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора состоялась церемония передачи оборудования по "Проекту повышению технического потенциала Баткенского РЦПЗиГСЭН" в рамках грантовой программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность". Мероприятие прошло с участием замгубернатора Баткенской области Жаныбека Исакова, директора Баткенского РЦПЗиГСЭН Асель Кошбаевой и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР Сигэки МАЭДА. В церемонии также приняли участие аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев и мэр Баткена Имамназар Бурханов.

Согласно грант-контракту, подписанному 31 января прошлого года, в рамках данного проекта, Баткенскому РЦПЗиГСЭН передано оборудование на общую сумму 80 тысяч 722 доллара. Теперь в центре есть аквадистиллятор, бидистилятор, сушильный шкаф с электронным терморегулятором, три вытяжных шкафа, вольтамперометрический анализатор, дозатор. А также рефрактометр, иономер, шумовиброметр, цифровой люксметр, ультрафиолетовый радиометр-дозиметр, лабораторные электрические весы и многое другое.

Директор Баткенского РЦПЗиГСЭН Асель Кошбаева выступилас благодарственной речью, отметив улучшение условий санитарно-эпидемиологического анализа медицинского назначения, бактериологичекого, паразитологического исследований и отметила, что с предоставленным оборудованием потенциал данного учреждения намного возрос, и впредь будет проводиться работа для полной его реализации.

Заместитель губернатора Баткенской области Жаныбек Исаков выразил благодарность и отметил, что в Баткенской области по данной программе оказывается помощь не в первый раз – до этого Правительством Японии было реализовано более 10

проектов на общую сумму свыше 720 тысяч долларов.

Посол Японии в КР Сигэки Маэда выразил благодарность и глубокое уважение коллективу Баткенского РЦПЗиГСЭН, которые уже 2 года борятся в первых рядах с коронавирусной инфекцией. Посол выразил надежду, что новое оборудование поможет улучшить качество

исследований и анализов для обеспечения здоровья и безопасности жителей всей области.