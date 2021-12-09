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В Бишкеке пройдет общественное обсуждение национальной программы развития

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- Назгуль Абдыразакова
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13 декабря 2021 года в бизнес-центре "Sheraton" пройдет общественное обсуждение проекта плана мероприятий кабинета министров по реализации национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в мероприятии примут участие премьер-министр Акылбек Жапаров, руководители министерств и ведомств, представители гражданского общества и международных организаций.

"Напомним, что указом президента КР от 12 октября текущего года утверждена национальная программа развития КР до 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/410626
Теги:
Акылбек Жапаров, кабмин
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