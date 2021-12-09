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Асылбека Жээнбекова освободили из СИЗО

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- Канат Кожоев
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Сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел и изменил меру пресечения депутатам парламента Асылбеку Жээнбекову и Торобаю Зулпукарову, проходящих обвиняемыми по делу "Кумтора". Об этом сообщают СМИ.

Соответствующее ходатайство внес следователь ГКНБ.

Напомним, Жээнбекова и Зулпукарова задержали в июне 2021 года. Две недели назад в парламент поступило представление генпрокурора Курманкула Зулушева о даче согласия на привлечение их к уголовной ответственности. Однако парламент отказал надзорному органу.


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URL: https://www.vb.kg/410627
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, Генеральная прокуратура, Кумтор, СИЗО, Курманкул Зулушев, Кыргызстан
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