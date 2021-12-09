Узбекистан поставит в Казахстан продовольствие на 50 миллионов долларов. Меморандум об этом был подписан в ходе третьего Форума межрегионального сотрудничества двух стран между компаниями UZAgroLogisticsCenters и "TL NIKA кеден".

Всего в рамках визита Шавката Мирзиёева в Казахстан были подписаны 22 документа, которые охватывают различные направления узбекско-казахстанского взаимодействия, одно из важнейших – агропромышленная сфера.

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, "серьезный импульс взаимной торговле придаст расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе. Наши страны способны не только обеспечивать продовольствием Центрально-Азиатский регион, но и стать своеобразными гарантами продовольственной безопасности в гораздо большем географическом масштабе".

Он подчеркнул, что важную роль в этом вопросе будет играть Узбекистан, назвав его "державой в области продовольственного хозяйства". Глава Казахстана также отметил, что "экспортные возможности братского Узбекистана именно в этой сфере практически не ограничены".

Основная цель партнерства, заключенного между UZAgroLogisticsCenters и "TL NIKA кеден", – создание и эффективная реализация механизма безопасности цепочек поставок товаров и продовольствия из Узбекистана в Казахстан, а также внедрение и имплементация Рамочных стандартов безопасности, принятых Всемирной таможенной организацией в 2005 году.

По словам директора казахстанского предприятия Николая Марусевича, сегодня правительства двух стран предпринимают серьезные шаги для развития экономики в целом и ведения бизнеса в частности. Особенно отмечается большой качественный скачок в работе таможенных органов.

"При оформлении товаров упрощена и ускорена процедура прохождения через таможенную границу, что положительно скажется на показателях товарооборот двух стран", – подчеркнул Марусевич.

Источник: podrobno.uz