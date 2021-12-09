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ГКНБ: Задержан следователь УВД Таласской области за взятку

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР задержали старшего следователя следственной службы УВД Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что следователь вымогал у гражданина "С.Б." денежные средства в размере 300 тыс. сом за прекращение досудебного производства.

"7 декабря 2021 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в г.Талас, при получении взятки 50 тыс. сомов с поличным задержан старший следователь Следственной службы УВД Таласской области, капитан милиции "А.Д.Д.".Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.В настоящее время ведется следствие", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/410630
Теги:
ГКНБ, задержание, Таласская область, взятка
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