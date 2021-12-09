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Участковые Ленинского УВД провели разъяснительные беседы с курильщиками

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека проводят профилактические мероприятия под наименованием "Табакокурение". Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, сегодня, 9 декабря 2021 года участковыми уполномоченными милиции УВД Ленинского района Бишкека были проведены проводятся профилактические мероприятия разъяснительного характера среди курильщиков, что за курение в общественных местах их будут штрафовать.

"В ходе данного мероприятия были проведены разъяснительные беседы в общественных местах, подъездах, лифтах, на лестничных площадках, в помещениях общего пользования, в точках общепита, расположенных в помещениях, в общественном транспорте, в парках, а также на остановках.

УВД Ленинского района Бишкека напоминает, что данное мероприятие носит профилактический характер. В дальнейшем, за указанное правонарушение будут приниматься соответствующие меры", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/410634
Теги:
Ленинский район, Бишкек, УВД
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