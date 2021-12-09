Участковые Ленинского УВД провели разъяснительные беседы с курильщиками

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека проводят профилактические мероприятия под наименованием "Табакокурение". Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, сегодня, 9 декабря 2021 года участковыми уполномоченными милиции УВД Ленинского района Бишкека были проведены проводятся профилактические мероприятия разъяснительного характера среди курильщиков, что за курение в общественных местах их будут штрафовать.

"В ходе данного мероприятия были проведены разъяснительные беседы в общественных местах, подъездах, лифтах, на лестничных площадках, в помещениях общего пользования, в точках общепита, расположенных в помещениях, в общественном транспорте, в парках, а также на остановках.

УВД Ленинского района Бишкека напоминает, что данное мероприятие носит профилактический характер. В дальнейшем, за указанное правонарушение будут приниматься соответствующие меры", - говорится в сообщении УВД.