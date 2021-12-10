Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня

Сегодня, 10 декабря, состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно, по информации Евразийской экономической комиссии пройдет в режиме видеоконференции.

Участие в заседании, как отмечается, примут главы государств Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Предстоит рассмотреть более 20 вопросов. Главам государств Союза будет доложено о выполнении решений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года – о Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и о ходе переговоров с Ираном. Члены Высшего совета также рассмотрят Основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2022 год, Положение о статусе государства – наблюдателя при ЕАЭС.

В повестке - реализация планов либерализации по отдельным секторам услуг в Союзе, обеспечение функционирования единого рынка услуг в сфере строительства, выработка общих подходов к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования этого рынка. А также - протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС – так называемый "II Большой" протокол и три соглашения – о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Cоюза и об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Предыдущее заседание ВЕЭС, напомним, проходило 14 октября, тоже в видеоформате. Его участникам доложили, в том числе, о проделанной работе по согласованию подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Евразийского экономического союза и установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления. Был дан старт второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Главы государств ЕАЭС приняли также Заявление об экономическом сотрудничестве стран Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки.