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Токмокский интернат: в рационе подопечных теперь будет все необходимое

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 9 декабря, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев побывал в Токмакском смешанном психоневрологическом социальном стационарном учреждении № 2, где ему презентовали новое меню для подопечных из расчета 200 сомов на одного человека в сутки.

Напомним, недавно глава государства Садыр Жапаров поручил в два раза увеличить суточные нормы на питание в стационарных социальных учреждениях. Об этом он сказал во время посещения Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения (ССУ), расположенного в селе Беловодском. При ознакомлении с ежедневным рационом воспитанников президент отметил, что необходимо уделять особое внимание питанию детей, необходимо, чтобы оно было разнообразным, калорийным и полноценным.

Министр Кудайберген Базарбаев сказал, что суточные нормы расходов на питание детей в социальных стационарных учреждениях страны составляет 110 сомов на одного человека.

В связи с этим президент поручил Кудайбергену Базарбаеву в оперативном порядке разработать проект решения кабинету министров по увеличению в два раза денежных норм питания, утвержденных для социальных стационарных учреждений страны.

В Токмакском смешанном психоневрологическом социальном стационарном учреждении № 2 теперь в меню для подопечных есть все необходимое.

"Последнее повышение суточной нормы на питание у нас было в 2015 году. Тогда за 100 сомов мы могли позволить для полноценного питания подопечных рыбу, творог, фрукты, сладости, йогурты. А летом могли купить и мороженое. С ростом цен на продукты мы могли предоставлять только трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. От полдника пришлось отказаться, потому что в эту сумму было очень сложно уложиться. От рыбы и яиц тоже пришлось отказаться", - рассказала корреспонденту VB.KG директор Токмакского смешанного психоневрологического социального стационарного учреждения № 2 Бурулуш Туманова.

Она также рассказала, что с повышением норм на питание в рационе подопечных снова появятся яйца, рыба, творог со сметаной, йогурты, фрукты и сладости, которые так необходимы.

Кстати, в этом интернате проживают 236 человек от 18 лет и старше. Большинство подопечных - лежачие. И им важно полноценное питание, сейчас с рационом на 200 сомов проживающие в интернате смогут получать суточную норму калорий.


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URL: https://www.vb.kg/410640
Теги:
Министерство социального развития, питание, президент, Токмак, Кабинет министров, ЛОВЗ, интернат, Садыр Жапаров, Кудайберген Базарбаев
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