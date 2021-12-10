Где и когда проведут повторный подсчет голосов избирателей - список ЦИК

9 декабря 2021 года ЦИК приняла решение "О проведении повторного подсчета голосов избирателей на некоторых избирательных участках на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, в соответствии с частью 7 статьи 36 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР".

Повторный подсчет голосов избирателей будет проводиться согласно графику.

Представители, наблюдатели политических партий, представители средств массовой информации могут присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей.

График проведения повторного подсчета голосов избирателей на некоторых избирательных участках

Ошская область

№4 Кок-Жарский избирательный округ, г. Ноокат, здание Ноокатской районной государственной администрации, ул. Ленина, 10 декабря в 11.00 часов №5 Ноокатский избирательный округ, г. Ноокат, здание Ноокатской районной государственной администрации, ул. Ленина, №6 Араванский избирательный округ, Араванский район, с. Араван, ул. Ленина № 1, здание Араванской районной государственной администрации,11 декабря, в 10.00 часов №7 Ошский избирательный округ, город Ош, здание мэрии, ул. Ленина, 221, 11 декабря, в 10.00 часов №8 Толойконский избирательный округ, г. Кара-Суу, здание Кара-Суйской районнной государственной администрации, ул. Ж.Аматова, 2 10 декабря, в 18.00 часов

Жалал-Абадская область

№14 Жалал-Абадский избирательный округ, г.Жалал-Абад, ул. Ж.Бакиева 38, здание мэрии, 11 декабря, в 10.00 часов №13 Сузакский избирательный округ, Сузакский р-н, с. Сузак, ул. Дакан-Палван №8, здание дом культуры,11 декабря, в 14.00 часов №19 Токтогульский избирательный округ, Токтогульский р-н, г. Токтогул, ул. А. Сүйөркулов №1, здание районной государственной администрации 10 декабря, в 14.00 часов

Таласская область

№20 Манасский избирательный округ, с.Кызыл-Адыр, ул. Ч.Айтматова,7 здание Кара-Буринской районной государственной администрации, 10 декабря, в 14.00 часов №21 Таласский избирательный округ, г. Талас ул. К. Нуржанова 18, здание мэрии города Талас, 11 декабря, в 10.00 часов

Чуйская область

№30 Ысык-Атинский избирательный округ, г. Кант, улица Абдраимова, 78, здание районной государственной администрации,10 декабря, в 11:00 часов

Нарынская область

№32 Кочкорский избирательный округ, с. Жумгал ул. Э. Матыев 125, здание Жумгальской районной государственной администрации,10 декабря, в 14:00 часов

Иссык-Кульская область